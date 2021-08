Homem pesa bife em restaurante e consegue desconto: “parecia refeição infantil”

Reprodução Homem pesa bife e constata estar abaixo do estipulado no menu

Antonio Chacon foi a um restaurante em Pueblo, no Colorado (Estados Unidos), e surpreendeu todos na mesa ao sacar uma balança para provar para os funcionários da Texas Roadhouse que seu bife estava abaixo do peso prometido no menu. O pedaço de carne que deveria ter 170g (6 oz), tinha, na verdade 104g (3.68 oz), e, segundo ele, “parecia refeição infantil”.

A refeição era sua preferida, costela e bife, com batatas fritas e purê de batata. Mas quando a comida do jovem de 22 anos chegou, ele se decepcionou com o tamanho.

Ele conta ao jornal The Mirror que correu para o carro e trouxe de volta sua balança, colocando-a na mesa à sua frente enquanto o garçom olhava “em choque”. Ao provar que o peso estava incorreto, o chef do restaurante refez o prato.

“Eu disse ao gerente e ao garçom. Eles não acreditaram que não parecia certo. Fui com minha mãe, meu pai, minha namorada, meus irmãos e minhas duas enteadas. Eles estavam rindo. Meu pai disse ‘vá pegar aquela balança que acabamos de comprar’. Eu agarrei e pedi permissão. Fiz questão de perguntar ao gerente principal porque me sentiria desrespeitoso se não tivesse feito isso”, disse.

Antonio completa: “Eles me deram um desconto. O garçom ficou até chocado. Ele disse ‘droga, você tem razão’.