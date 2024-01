Homem perde parte do pênis após ser mordido pela companheira

Homem está internado no Hospital Estadual Alberto Torres após receber uma mordida da parceira no pênis

Um jovem, de 24 anos, teve parte do pênis arrancado após receber uma mordida da parceira. Morador de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana Fluminense (RJ), o rapaz está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

A vítima foi transferida para a unidade gonçalense no último domingo (14/1) e o estado dele é considerado estável. Ainda não há informações sobre a prisão da autora do crime. Agentes da 104ªDP, unidade distrital que atende a região do fato, apuram o caso.