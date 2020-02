Homem perde o pé após cair em trilho de metrô e ficar preso entre vagões

arrow-options Divulgação / Visualhunt Depois de gravar o vídeo, o caçador removeu o animal da residência.

Um caçador de cobras chamado Luke Huntley foi chamado para retirar uma cobra de uma casa na Austrália. Ao chegar no local, o homem identificou que o réptil era uma píton de aproximadamente três metros de comprimento que havia acabado de devorar um gato de estimação.

Leia também: Tubarão-baleia é resgatado por pescadores na costa da Índia; assista

No vídeo, Huntley mostra a cobra se escondendo atrás de caixas de madeira que estavam na residência. É possível ver que ela havia acabado de se alimentar do felino. Ao final do vídeo, o caçador pega o réptil com as mãos e o coloca dentro de um saco para remoção. Confira: