Homem perde o controle e dá socos em poltrona de avião reclinada; assista

Após uma mulher ter reclinado sua poltrona de avião, um passageiro do voo da American Airlines de Nova Orleans para Charlotte, do último 31 de janeiro, que estava atrás dela se irritou e começou a dar socos no assento. Um vídeo filmado pela viajante e divulgado em seu Twitter no dia 9 de feverreiro viralizou na internet.

O homem estava sentado na última poltrona do avião , onde as cadeiras não reclinam, e já havia pedido para que ela voltasse o banco na posição normal para que ele pudesse comer a refeição oferecida pela companhia. A mulher reajustou o assento e esperou que o homem terminasse de comer para inclinar o banco. Nesse momento, segundo a versão dela, o passageiro se irritou e passa a desferir socos no poltrona .

Após nove socos do outro passageiro em seu assento, Wendi Williams começou a filmar o ocorrido. Ela afirma ter problemas na coluna cervical e, dessa forma, não poderia passar pelo impacto gerado pelos soco. “Tenho apenas um disco cervical que não está danificado – ele que me permite alguma mobilidade. É assustador porque é esse tipo de lesão que pode danificá-lo. Sou grata pelo movimento limitado que ainda tenho e não deveria ter que sofrer golpes repetidos”.

Wendi chegou a reclamar para uma aeromoça do ocorrido, mas afirma que ela ameaçou expulsá-la do avião, e serviu uma bebida de cortesia ao homem. A passageira fez uma reclamação para a American Airlines , mas foi informada que teria que entrar em contato com o FBI.

“A companhia aérea realmente não aceitou nenhuma culpabilidade, embora ela tenha se desculpado e dito que o que aconteceu estava errado”. Wendi conta que ficou com dores de cabeça por uma semana. O homem não foi encontrado para dar seu posicionamento. Já a companhia do avião afirma que “a segurança e o conforto de nossos clientes e membros da equipe são nossa principal prioridade e nossa equipe está investigando o problema”.

Assista ao desentendimento que ocorreu no avião :

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times – HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu

— wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020