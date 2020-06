Homem Pateta assusta crianças nas redes sociais e as induz ao suicídio

Unsplash/Mitchell Luo Google muda ferramentas de privacidade de dados





O Google anunciou uma nova medida que valerá para novos usuários e visa ajudar a manter dados pessoais mais seguros. A partir de agora, novas contas do Google estarão configuradas para apagar automaticamente dados como histórico de localização, comandos de voz e busca.

A medida foi anunciada pelo SEO da empresa, Sundar Pichai, em um post no blog da companhia. De acordo com o executivo, o objetivo é reforçar o compromisso com a privacidade . “Conforme projetamos nossos produtos, nós nos focamos em três princípios importantes: manter as suas informações seguras, cuidar delas com responsabilidade, e deixá-las sob o seu controle,” explicou Pichai.

Portanto, novas contas estarão configuradas para apagar dados pessoais de usuários automaticamente após 18 meses. Isso inclui histórico de busca, de localização e comandos de voz coletados a partir do Google Assistente ou Google Home.

Para quem já tem uma conta do Google, nada será alterado. Você pode conferir os seus dados guardados pelo Google aqui , e também definir se quer que eles sejam apagados automaticamente após três meses ou 18 meses, assim como manter sempre os dados nos servidores da empresa.

Mudanças no Chrome para celular

O aplicativo do navegador Chrome vai ganhar um atalho para o modo anônimo tanto no iPhone quanto no Android.

Uma atualização do Google permitirá que o usuário pressione o ícone com a foto do perfil para ativar o modo anônimo mais rapidamente, sem precisar acessar nenhum tipo de menu.

A novidade está sendo disponibilizada no Chrome para iPhone e iPad e em breve chega também ao Android.