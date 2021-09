Homem passa por procedimento de emergência após engolir um celular antigo

Um homem de 33 anos foi submetido a um procedimento de emergência após engolir um celular Nokia, modelo 3310, popular no início dos anos 2000.

Médicos num hospital em Pristina (Kosovo) tiveram que sedar o paciente, não identificado, depois que o telefone se alojara no seu estômago.

O aparelho era muito grande para “ser digerido” e colocava a vida do paciente em perigo, pois o ácido corrosivo da bateria poderia vazar.

Skender Teljaku, que liderou a equipe de médicos, postou registros do caso no Facebook, incluindo imagens de raio-x e de endoscopia, quando o aparelho ainda estava no estômago do paciente.

Os médicos conseguiram remover o corpo estranho sem cortar o estômago, retirando-o em três partes com ajuda da endoscopia.

“Não houve complicações”, disse Skender.

De acordo com o “Metro”, citando mídia local, o homem procurou o hospital em Pristina porque sentia fortes dores por ter engolido o objeto. Não há informações sobre o que teria levado o homem a engolir o celular.