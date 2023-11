Homem passa 2 dias com ereções doloridas após treino para maratona

Eslovaco de 44 anos teve uma trombose parcial no pênis após treino para maratona. Coágulo levou a várias ereções dolorosas que duraram dias

Correr demais não causou apenas as tradicionais dores nos pés de um maratonista amador, mas também um sintoma completamente inesperado: uma série de ereções que duraram dias. O eslovaco de 44 anos procurou um hospital e foi diagnosticado com um coágulo que se formou no pênis depois dos treinos de corrida.

Devido à retenção de sangue, o paciente, que não teve sua identidade revelada, passou dois dias com as ereções dolorosas, segundo relato de caso publicado nessa quarta-feira (15/11) na revista científica Urology Reports.

Trombose levou à ereção

Depois do treino prolongado de corrida, o homem percebeu um caroço em seu pênis. Na mesma noite, ele começou a ter ereções doloridas e frequentes, mas só procurou um hospital dois dias depois.

Os exames revelaram a formação de uma trombose parcial nos corpos cavernosos de seu pênis (espécie de esponja que recebe o sangue para deixar o órgão ereto). Com isso, o sangue ficou retido na região, causando as ereções e a dor.

Segundo os médicos do Hospital de Bory responsáveis pelo caso, apenas 56 casos desse tipo de trombose já foram descritos na literatura médica. Atividades esportivas, prática sexual intensa e abuso de drogas são as causas mais frequentes dos acidentes trombóticos por aumentarem o fluxo sanguíneo no pênis.

Os médicos prescreveram anticoagulantes e analgésicos diários e, uma semana depois, a dor diminuiu e a ereção se normalizou – porém, o coágulo de 18 milímetros seguia presente. O paciente continuou sendo acompanhado periodicamente por três anos, uma vez que o trombo pode acabar se movendo pelo corpo e parar em órgãos como o coração e o pulmão. Nesses casos, pode ser fatal.

Após três anos, o homem seguia com o coágulo, mas ele foi coberto com fibroses que o tornaram fixo, como um caroço rígido. Apesar do cisto, o pênis do homem funciona normalmente.

Os médicos prescreveram anticoagulantes e analgésicos diários e, uma semana depois, a dor diminuiu e a ereção se normalizou – porém, o coágulo de 18 milímetros seguia presente. O paciente continuou sendo acompanhado periodicamente por três anos, uma vez que o trombo pode acabar se movendo pelo corpo e parar em órgãos como o coração e o pulmão. Nesses casos, pode ser fatal.

Após três anos, o homem seguia com o coágulo, mas ele foi coberto com fibroses que o tornaram fixo, como um caroço rígido. Apesar do cisto, o pênis do homem funciona normalmente.