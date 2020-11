Homem paga R$ 850 para ter ‘experiência total’ com leopardo e acaba ferido

Reprodução/WPLG Local 10 Em sua página pessoal do Facebook, Michael Poggi, o dono do leopardo, se classifica como “um criador de animais exóticos de espécies raras”.

Nos Estados Unidos, um homem de 50 anos acabou ferido após pagar US$ 150 (cerca de R$ 850) por uma “experiência de contato total” com um leopardo negro. Dwight Turner, que mora na Flórida, foi mordido na cabeça e na orelha. As informações foram dadas pela CNN Internacional .

Segundo o relatório da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), Dwight Turner e Michael Poggi, o dono do leopardo, haviam combinado que Turner poderia brincar com o felino, fazer carinho na barriga do animal e tirar fotos com ele.

Quando Poggi abriu a jaula, porém, o leopardo rosnou para Turner e o atacou. O relatório aponta também que o homem ficou com ferimentos no lado direito da cabeça e na orelha direita.

O FWC também informa que a esposa de Turner “afirmou que ela teve que colocar parte do couro cabeludo do Sr. Turner de volta no lugar, porque estava pendurado em sua cabeça, e que sua orelha foi rasgada ao meio”.

Desde 31 de agosto, quando foi atacado pelo leopardo, Dwight Turner já passou por duas cirurgias .

Michael Poggi foi acusado por manter um animal selvagem em cativeiro em condições inseguras e por permitir o contato com o felino.

Poggi admitiu aos investigadores do FWC que sabia que suas atividades eram ilegais. Uma página do Facebook chamada “Poggi’s Animal House”, que alegava ser um santuário de animais, foi desativada.