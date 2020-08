Homem negro é baleado nas costas por policiais brancos em abordagem; assista

Reprodução Twitter Jacob Black foi baleado nas costas durante abordagem policial nos Estados Unidos





Jacob Blake, um homem negro , foi alvejado diversas vezes com tiros nas costas durante uma abordagem feita por policiais brancos na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, no último domingo (23).





Um vídeo gravado por um vizinho registrou a abordagem e a tentativa de assassinato na ação dos policiais. O crime aconteceu por volta das 17h (horário local. Os policiais foram acionados para atenderem a um “incidente doméstico”.

O vídeo mostra Blake sendo abordado por três policiais na lateral do carro, até o momento em que o homem começa a rodear o veículo, seguido por dois agentes com armas em punho. Blake se dirigia à porta do carro e era observado pelos policiais, ao abrir a porta do veículo e se deruçar sobre o banco foi atingido por diversos tiros . Uma mulher negra que acompanhava a abordagem se desesperou ao ver os tiros. Blake foi levado para o hospital em estado grave.

O departamento de polícia da cidade não explicou o que motivou os agentes a iniciarem os disparos . A ação será investigada pelo Departamento de Justiça de Wisconsin.

A ação descabida e racista dos policiais foi o estopim para uma nova onda de protestos. Na noite de domingo, centenas de pesssoas incendiaram veículos e se reuniram em frente a sede da polícia de Kenosha para protestas. A polícia da cidade usou bomba de gás lacrimogêneo contra os manifestantes na madrugada desta segunda-feira (24). As autoridades decretaram toque de recolher na cidade.

O governado de Wisconsin, Tony Evers, se manifestou sobre o caso nas redes sociais e disse que Blake foi ” baleado nas costas várias vezes, em plena luz do dia “.

“Embora não tenhamos todos os detalhes ainda, o que sabemos com certeza é que ele não é o primeiro homem negro ou pessoa a ser baleada, ferida ou impiedosamente morta nas mãos de indivíduos que fazem cumprir a lei em nosso estado ou país”, disse o governador.

So the Kenosha PD thought this was acceptable?! This brother, Jacob Blake was shot 7 times by white police officers. SMH #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Rr7ZzGcN7V — Isaiah Jones (@MannyJones87) August 24, 2020