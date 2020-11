Homem negro é acusado de roubo após comprar mochila em loja no RJ

Reprodução Observatório Espacial Heller & Jung registrou momento da explosão do corpo celeste

Na madrugada desta segunda-feira (23), os céus do Brasil voltaram a se iluminar com a passagem de um meteoro . Desta vez, o fenômeno ocorreu no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai.

As imagens foram captadas pelo Observatório Espacial Heller & Jung, que fica localizado na cidade de Taquara, distante cerca de 429km do local do explosão .

Segundo informações do professor Carlos Fernando Jung, diretor da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros , em entrevista ao portal G1, o meteoro tinha menos de um metro de diâmetro quando entrou na atmosfera e registrou magnitude de -7, o que é considerado elevado.

Já a explosão do corpo celeste, responsável pelo clarão no céu, ocorreu a uma altura de 94,4km do solo e teve duração de 1,05 segundo.