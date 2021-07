Homem morto há 45 anos em acidente aéreo reaparece na Índia

Reprodução: Extra Sajid Thungal esteve ‘morto’ por 45 anos

Sajid Thungal, aos 22 anos, deixou sua cidade natal, Kottayam, na Índia, para trabalhar no Golfo Pérsico em 1974. A família acreditava que o parente tinha morrido num acidente de avião há 45 anos.

Hoje, aos 70 anos, Sajid deixou os pais, quatro irmãos e quatro irmãs e começou a organizar eventos em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) para cantores e dançarinos da Índia.

Em outubro de 1976, um grupo de artistas com quem Sajid trabalhava morreu em um acidente de avião. De acordo com a companhia aérea Indian Airlines, atual Chennai, a morte de todos os 95 passageiros e tripulantes a bordo do voo foi oficializada.

Sajid Thungal, no entanto, não estava naquele voo. Ele não entrou em contato com a família por vegonha de não ter conseguido “vencer na vida”. Em entrevista ao “Sun”, ele disse: “Não entrei em contato com a família porque me sentia um fracasso”.

Em 1982 o homem se mudou para Mumbai e vive lá desde então. “Eu deveria fazer minha fortuna no Golfo, mas não o fiz. Então fiquei pensando que faria algo de mim mesmo em Bombaim e depois contataria todo mundo. Mas isso também não aconteceu. Dessa forma, 45 anos se passaram”, acrescentou.

Há dois anos, um amigo de Sajid o encontrou em péssimas condições e muito doente. O indiano foi levado para um abrigo e trabalhadores do local o ajudaram a reencontrar sua família.

“Eu quero ir para casa. Se as pessoas aqui não tivessem cuidado de mim, eu teria morrido sem estar reunido com minha família”, declarou Sajid.

“Eles ficaram chocados ao saber que ele estava vivo. Seu pai morreu há muito tempo, mas sua mãe tem 91 anos”, disse o pastor Philip, que cuidou e encontrou a família do indiano.

Após uma emocionante vídeo-chamada com sua família, Sajid Thungal recebeu a notícia que seu irmão, Mohammed Kunju, chegará a Mumbai na próxima quarta-feira e o levará de volta para casa.