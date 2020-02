Homem morto a tiros dentro de bar em Jaguaré

Um homem identificado pelas iniciais J.C.B.F., de 37 anos, foi morto a tiros dentro do bar do Bibiu, em Córrego da Areia, zona rural de Jaguaré. Uma pessoa que estava no local e foi apontada como suspeita do crime, foi detida e levada para a Delegacia local.

De acordo com os policiais, a vítima foi atingida com três disparos e morreu no local tendo o corpo removido para o Serviço Médico Legal de Linhares.

No bolso da calça da vítima foram encontradas 10 munições de calibre 44 intactas, e recolhidas pela perícia.