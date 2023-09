Homem morre engasgado com presunto em supermercado

O caso ocorreu depois que funcionários denunciaram a atitude do homem. Ele acabou se engasgando com o alimento e morreu no supermercado.

Um homem morreu na noite desta quarta-feira (20), após se engasgar comendo alimentos dentro de um supermercado em Ananindeua.

De acordo com a Polícia Militar, inicialmente foi denunciada que havia uma ocorrência de furto no supermercado, que fica localizado na Av. Mário Covas. Funcionários do estabelecimento afirmaram que um homem estava consumindo presunto no corredor do supermercado.

No entanto, quando a PM chegou ao local, verificou que o homem se engasgou após ingerir o alimento. Ele morreu no local mesmo após o socorro de brigadistas da empresa e posteriormente o SAMU.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para averiguar o caso e iniciar os procedimentos de perícia no local.

A equipe da RBATV tentou contato com a assessoria de comunicação do supermercado, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.