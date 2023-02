Homem morre eletrocutado após tentar fazer ligação em poste de energia

Ainda de acordo com testemunhas, havia um grupo de seis pessoas junto com a vítima, e após o acidente todos fugiram do local.

Um homem, identificado como Gleidson Pinheiro Calheiros, de 32 anos, morreu eletrocutado na tarde desta quinta-feira, 23, após subir em um poste na rua 154, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o homem teria subido no poste para tentar fazer uma ligação elétrica (o famoso gato) quando tomou um choque e teve morte instantânea ficando pendurado no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para realizar a retirada do corpo do homem eletrocutado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.