Homem morre eletrocutado ao usar massageador para estímulo erótico

Rapaz foi encontrado morto em seu quarto após ter falecido em razão de um choque elétrico durante uma sessão de masturbação

Um homem de 30 anos, morador da República Tcheca, foi encontrado morto em seu quarto após ter falecido em razão de um choque elétrico durante uma sessão de masturbação. O caso foi descrito por médicos do Hospital Universitário Hradec Králové na última edição da revista científica Legal Medicine.

O nome do paciente e a data na qual o fato ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade dele. Os médicos que fizeram o relato de caso alertaram para os riscos envolvidos em práticas de parafilia. As parafilias são preferências sexuais que se desviam do padrão. No geral, elas costumam permanecer no campo da fantasia, mas se tornam problemáticas quando se transformam em compulsões que afetam as relações afetivas do indivíduo, o colocam em risco ou trazem danos para outras pessoas.

“A quinta edição do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais define parafilia como impulsos sexuais intensos e persistentes, além do interesse sexual em comportamento copulatório ou pré-copulatório com um parceiro adulto humano fenotipicamente normal e consentido. Na literatura profissional, existem pelo menos 500 tipos ou variantes de parafilia, muitos dos quais podem resultar, seja em um cenário auto erótico ou assistido, em um desfecho fatal”, explicaram os autores.

No caso do rapaz tcheco, os bombeiros foram acionados porque ele não abria a porta apesar da insistência dos pais. Ele foi encontrado usando um maiô feminino e com os braços e as pernas presos por faixas de tecido. O homem estava sozinho, e o massageador foi encontrado ao lado do corpo preso por um fio à rede elétrica.

Havia marcas de queimadura na barriga do rapaz, indicando forte descarga elétrica. Além disso, dois artefatos foram encontrados em seu reto, sendo que um deles foi produzido a partir de uma bola de ping-pong.