Homem morre e mulher leva tiro na boca no balneário de Guriri

Um homem foi morto com um tiro no peito e outro no ombro esquerdo, na madrugada desta terça-feira (25) na esquina da Avenida Guriri com a Horácio Barbosa, lado sul do balneário de Guriri. A vítima estava acompanhada de uma mulher que também foi atingida no ombro e boca.

Os envolvidos foram encaminhados para o hospital Roberto Silvares. O homem que possuía mandado de prisão em aberto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A mulher continua internada, mas fora de perigo.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas mas não conseguiu identificar os autores dos disparos. O caso foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.