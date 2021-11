Homem morre com tiro no rosto disparado por amigo durante brincadeira

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 35 anos, foi morta com tiro na cabeça. O autor achou que tinha tirado toda munição da arma

Brincadeira fatal. Um homem de 35 anos foi morto com um tiro na cabeça, disparado por um amigo de longa data, de 26 anos. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a apuração do caso aponta que o disparo que matou a vítima foi acidental.

O caso aconteceu nessa quarta-feira (17/11), na capital goiana. Segundo a corporação, um terceiro amigo presenciou o fato e relatou que vítima e autor brincavam quando houve o disparo da arma. À polícia, a testemunha informou que quem disparou achou que a arma estivesse completamente descarregada.

O incidente foi no local de trabalho da testemunha, localizado no bairro Jardim Curitiba III, onde os três tinham o costume de se encontrar. A reportagem, o delegado responsável pela investigação, André Veloso disse que o autor já foi identificado e se apresentou espontaneamente à Polícia Civil.

“O autor portava uma arma, da qual ele tem o registro, ele já tinha dado a entrada no CAC, que é a licença de Atirador Desportivo, Caçador. No entanto, quando ele foi desmuniciar essa arma, ele inverteu a ordem e fez um procedimento errado. Ao fazer uma brincadeira, ele apontou a arma para o rosto da vítima e teclou o gatilho e o disparo matou a vítima, amigo do autor”, declarou o delegado.

“O autor se apresentou espontaneamente, ele está colaborando com as investigações e nós combinamos com o advogado que ele vai trazer a arma nesta sexta-feira (19/11). Ele não tem passagem criminal e, por conta disso, a gente entende que, pelo menos nesse primeiro momento, não há necessidade de prisão preventiva ou temporária”, completou Veloso.