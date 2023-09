Homem morre atropelado por carro na BR 101 em Linhares

Um homem morreu após ser atropelado na BR 101, em Linhares, na noite de sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre foi atropelado por um Fiat Fiorino, no km 151 da rodovia. Não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde do motorista.