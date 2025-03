Homem morre após veículo capotar na BR 101 no Norte do ES

Um homem morreu em um acidente de trânsito na altura do km 108 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde deste sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima — que ainda não foi identificada — estava em um carro que capotou e foi parar fora da pista. O óbito foi confirmado no local. Não há impactos no trânsito da região.