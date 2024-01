Homem morre após trator cair sobre ele

Vítima não resistiu aos ferimentos. Óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente

Um trabalhador, de 32 anos, morreu após um trator cair sobre ele em um laticínio de Oliveira, município de Minas Gerais. O veículo puxava um vagão com comida para gado. A ocorrência foi registrada na manhã dessa quinta-feira (4/1) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local do acidente, os militares encontraram a vítima inconsciente e com suspeita de fraturas. Ele já havia sido retirado debaixo do trator por terceiros. O Samu também foi acionado, mas o óbito do homem foi constatado no local.