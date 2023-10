Homem morre após ser arremessado para baixo de caminhão no ES

Veículo fez uma curva à direita. Na manobra, o motorista escutou gritos de uma mulher indicando que uma pessoa havia sido atropelada

Um homem de 24 anos morreu após colidir na lateral do caminhão de uma empresa de bebidas em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (19). Com o impacto da batida, a vítima, identificada como Rayferson da Costa Santos, foi arremessada para baixo do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As informações são de A Gazeta.

À Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 39 anos, informou vir do Centro de Baixo Guandu em direção ao bairro Sapucaia, quando sinalizou para entrar à direita em uma rua. No momento da conversão, o condutor teria escutado uma mulher gritar. Logo, ele parou o caminhão e percebeu que havia um rapaz debaixo do veículo.