Homem morre após ser agredido e queimado vivo

O tenente Cason, do 17ª Batalhão da Polícia Militar (PM), conta que a equipe policial foi para o local depois de receber denúncia pelo 190 relatando que um homem estaria sendo agredido com golpes de arma branca. “Chegou via 190 a informação de que uma vítima estaria sendo agredida com golpes de armas brancas. As viaturas então se deslocaram e o Siate foi acionado. Na sequência, recebemos o relato de que estariam ateando fogo no homem. Quando as equipes chegaram no local, o cidadão já estava morto com o corpo parcialmente queimado”, disse o tenente.

(*Banda B)