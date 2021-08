Homem morre após ser agredido a pedradas; suspeito foi detido no local

Um homem foi morto a pedradas na tarde do último sábado (31), no Centro de Itaguaçu, interior do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) chegou ao local após uma denúncia de que teria acontecido um homicídio na região.

Chegando lá, a equipe avistou o corpo da vítima e também um indivíduo, muito agressivo, agredindo a vítima que estava no chão desacordada. Para que o suspeito parasse com as agressões, um dos policiais efetuou um disparo. Ninguém foi atingido.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. Ainda segundo a PM, fontes anônimas informaram que o homicídio se deu por meio de agressões físicas e pedradas.

A Policia Civil informou que o conduzido de 33 anos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, cruel e por recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

(*R7)