Homem morre após furtar sacolão e pular de cabeça do telhado durante fuga

Suspeito ligou pra mulher, filmou a ação e, instantes depois, caiu

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu na madrugada desta terça-feira (23) após pular de cabeça de um telhado com aproximadamente 10 metros de altura durante fuga da Polícia Militar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi cercado durante o crime no bairro São Joaquim.

A polícia foi acionada pelo dono do sacolão, que alegou ter visto pelas câmeras um indivíduo dentro do estabelecimento e acessando o cofre do local. Com a movimentação da PM, o homem começou a fugir pelo telhado, pulando em casas e comércios, até parar próximo ao número 408 da avenida Alterosa.

Durante a fuga, os militares conversaram com o suspeito para que ele se entregasse, mas sem sucesso. Em determinado momento, o homem pegou o celular e ligou para a esposa dele, narrou a situação em que se encontrava e chegou a filmar a ação policial. Após essa breve conversa ao telefone, o autor do furto quebrou seu aparelho e o arremessou na direção dos policiais.

Os militares insistiram para o homem se entregar, mas ele fez um movimento como se voltasse a fugir, mas caiu do telhado de cabeça nos fundos de um restaurante. Bombeiros e Samu foram acionados, mas a equipe médica constatou o óbito.

