Homem matou motorista de app para comprar drogas e fazer programas sexuais

Investigado já foi processado pelo mesmo crime em 2019 e está preso preventivamente

Um homem de 22 anos foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de latrocínio cometido contra um motorista de aplicativo, de 24 anos. O corpo da vítima foi encontrado em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 17 de agosto. O investigado já foi processado pelo mesmo crime (latrocínio) em 2019.

De acordo com a instituição, foi constatado que o homem utilizou os bens da vítima para comprar drogas e realizar programas sexuais. O investigado estava preso desde 21 de agosto, e, na última terça (12 de setembro), teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Esmeraldas.

Relembre o caso

A polícia apurou que a vítima foi atingida por golpes de faca, teve o corpo arremessado de um carro branco que foi deixado às margens da BR-040.

A companheira da vítima contou à época que o parceiro havia atendido uma corrida com destino à cidade de Ribeirão das Neves, por volta das 21h30. Pouco depois deste horário, a noiva não conseguiu mais contato com o homem, decidindo então acionar a Polícia Militar (PM).

Depois do corpo do motorista de aplicativo ser encontrado na rodovia, a corporação iniciou as buscas. O veículo possuía rastreador, e foi encontrado com manchas de sangue na rua Crispim, no bairro Pirajá, na região Nordeste da capital mineira.