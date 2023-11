Homem mata vizinho com 29 facadas após desconfiar que ele era amante da esposa

Um homem de 23 anos foi preso após ser localizado pelas autoridades na região rural da cidade de Lucas do Rio Verde (cerca de 331,8 km de Cuiabá), no Mato Grosso, nesta terça-feira, 7. O suspeito estava foragido desde o dia 21 de outubro, quando teria assassinado o vizinho dele com 29 facadas por suspeitar que a vítima mantinha relações com a esposa do detido.

Manoel da Conceição, de 52 anos, foi morto dentro da própria residência, no município Sorriso (MT), com várias facadas espalhadas pelas costas e pernas.

No imóvel, as autoridades identificaram sinais de luta corporal e uma tentativa de limpar os vestígios de sangue do local.

Pelas investigações da Polícia Civil, o investigado teria suspeitado de que a vítima estava tendo uma relação extraconjugal com a esposa dele.

As forças de segurança acreditam em uma premeditação do ocorrido, já que o detido pediu demissão apenas dois dias antes de supostamente assassinar Manoel da Conceição.

O homem estava foragido já que fugiu da cidade após o homicídio. Depois de um período de procura pelo homem, as autoridades o encontraram escondido na zona rural do município de Lucas do Rio Verde.

O detido foi encaminhado a uma delegacia e está à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil.