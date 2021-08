Reprodução/Instagram Homem mata namorada e põe fogo no apartamento dela no Recife

Na madrugada do último sábado, 07, uma mulher foi assassinada a facadas pelo namorado no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Em seguida, o homem identificado como Murilo Gomes também pôs fogo no apartamento em que ela morava e tirou a própria vida. Segundo amigos da vítima, Ana Victória Cavalcanti havia enviando mensagens na mesma madrugada falando sobre o término do relacionamento. Ana deixa um filho pequeno.

O incêndio teve início por volta das 02h50 na rua Capitão Zuzinha. Antes de ser contido por uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar e do Koban da Polícia Militar de Pernambuco, alguns moradores do prédio que não conseguiram sair de seus apartamentos, foram socorridos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

– Com informações do jornal Diario de Pernambuco.