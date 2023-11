Homem mata namorada e esconde corpo em caixa d’água de prédio no Noroeste do ES

Crime no edifício onde o suspeito morava, no bairro Honório Fraga, teria ocorrido na última sexta-feira (10), mas corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13)

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta dentro da caixa d’água de um prédio no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o namorado confessou ter asfixiado Thalita Vitória Pereira após um desentendimento e colocado o corpo dela no reservatório de água. O suspeito não teve nome e idade divulgados.

Consta no boletim de ocorrência que moradores do prédio acionaram a PM na manhã desta segunda-feira após verificarem que a água estava saindo da torneira com cor em tonalidade mais escura, parecendo com sangue. O suspeito do crime é morador do edifício e foi localizado pelos militares.