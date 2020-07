Homem mata namorada, carrega corpo em carrinho de mão e o enterra

Os investigadores acreditam que a mulher foi assassinada em 16 de julho. Crime chocou o Novo Gama

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (22/7), no Entorno do Distrito Federal, após matar a namorada. O caso aconteceu no Novo Gama (GO).

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), Francisco Queiroz Ribeiro, 29 anos, teria enterrado o corpo da vítima para ocultar o crime. Os investigadores acreditam que a mulher foi assassinada em 16 de julho.

A investigação é de autoria do Grupo de Investigações de Homicídio (GIH) da PCGO. O casal tinha um filho de três anos e estavam juntos desde 2014.

Aos policiais civis, o suspeito afirmou ter agido em legítima defesa. Ele usou um carrinho de mão para carregar o cadáver da vítima até um terreno baldio, onde o enterrou.

(*Metrópoles)