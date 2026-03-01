Homem mata mulher com fio de telefone e leva corpo à UPA: “Suicídio”

Conforme apurado pela polícia, o suspeito teria pressionado o médico a atestar suicídio

Uma mulher de 36 anos foi vítima de feminicídio na manhã dessa sexta-feira (27/2), no município de Araçoiaba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Tailana Moura Silva. O companheiro dela, José Diogo, de 32 anos, foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, Tailana foi levada pelo suspeito e pelo irmão dele a uma unidade de saúde da cidade sob a alegação de que ela teria passado mal.

No atendimento, o médico plantonista constatou que a mulher já estava sem sinais vitais e identificou marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento.

Questionado, José Diogo mudou o relato e disse que a vítima teria tirado a própria vida. O médico desconfiou da versão apresentada e acionou a polícia. Ainda conforme apurado, o suspeito teria pressionado o profissional a atestar suicídio.

Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos. Na residência onde o casal morava, na Rua Olinda, no Centro de Araçoiaba, foram encontrados dois cabos de carregador de celular entrelaçados no quarto.

Após análise preliminar, os peritos apontaram indícios de estrangulamento. José Diogo foi conduzido à delegacia e autuado por feminicídio consumado. Ele foi encaminhado para a delegacia de Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.