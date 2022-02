Homem mata irmão com facada e pedrada para ‘acabar com problema na família’

Um homem foi preso em Belo Oriente, no Vale do Aço, após matar o próprio irmão com requintes de crueldade. De acordo com a Polícia Militar, o acusado, de 37 anos, confessou o crime e disse que decidiu matar o irmão “para acabar o problema da família”.

Segundo testemunhas que presenciaram o crime na rua Casemiro de Abreu, no distrito de Perpétuo Socorro, por volta das 20h50 de quinta-feira (3), a vítima foi atingida com facadas, foi arrastada pela rua, teve a cabeça batida contra a parede, antes de receber pedradas também na cabeça.

Pessoas que estavam na rua afirmaram aos policiais que o autor chegou em um carro com outra pessoa, já desceu com uma faca na mão e desferiu os golpes no irmão. Com a vítima caída, ele o arrastou por alguns metros, antes de concluir as agressões.

Após diligências, os militares encontraram o autor, que informou que recebeu mensagens no Whatsapp de que o irmã furtou pertences da mãe e a empurrou durante uma briga. Depois disso, ele alega que ficou nervoso e que decidiu comer o crime para “acabar de vez com os problemas na família”.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Ipatinga.