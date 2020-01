Homem mata família e passa duas semanas com os corpos em casa

arrow-options Ercan Karakas Elazig cidade onde ocorreu o terremoto

Chega a 29 o número de mortos no terremoto de sexta-feira (24) na Turquia. O abalo provocou mais de mil feridos. O tremor de terra, de magnitude 6,8 na escala de Richter, atingiu a região de Elazig, no leste do país.

Leia também: EUA vão retirar norte-americanos de Wuhan, na China, por causa de coronavírus

As buscas por sobreviventes continuam. O terremoto foi seguido por mais de 400 réplicas de menor intensidade. O terremoto destruiu 30 prédios em áreas seriamente afetadas.

Segundo as autoridades locais, há mais de 1.400 feridos. As equipes de resgate trabalham sob frio intenso, com temperaturas negativas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor que atingiu Elazig ocorreu às 20h55, hora local.

Leia também: Mulher mais rica da África é principal alvo de escândalo de corrupção

O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, disse que cerca de 30 pessoas estão debaixo dos escombros de prédios que desabaram com o terremoto . As equipes de resgate devem continuar as buscas por toda a noite.