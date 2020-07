Homem mata ex-genro que invadiu sua casa para matar sua filha

O Instituto Rio Branco é quem oferece os cargos com maior remuneração. Confira a lista

Ao menos 82 concursos estão com inscrições abertas em todo território nacional. Somadas, são 9.365 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salário máximo atingindo R$ 19.199,06.

A remuneração é oferecida pelo Instituto Rio Branco , para a vaga de diplomata. A instituição recruta 25 profissionais, que necessitam curso superior completo, e as inscrições vão até o dia 9/8.

Já o edital que abriu o maior número de vagas é para a Secretaria de Educação de Cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São 2.213 vagas que contemplam todos os níveis de formação e, para concorrer a salários iniciais que chegam a R$ 1,6 mil, o candidato ou candidata tem até o início de agosto para realizar as inscrições.

Não há concursos com abertos especificamente para o DF. Os concurseiros e concurseiros da capital federal terão que buscar uma oportunidade nos editais a nível nacional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que oferece 38 vagas na capital, mas as inscrições se encerram hoje.