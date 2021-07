Homem mata esposa com facada e afirma ser o novo Lázaro

Depois de assassinar a mulher com uma facada no pescoço, o acusado afirmou ser o novo Lázaro e fugiu para mata. Caso aconteceu no Piauí

Francisca Lopes da Mota Silva, de 48 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço na noite dessa quinta-feira (8/7), no município de Elesbão Veloso, no Piauí. De acordo com a Polícia Militar do município, o marido da vítima é o principal acusado.