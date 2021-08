Homem mata colega no trabalho a facadas e liga para o chefe pedindo ‘perdão’

Um homem de 31 anos foi morto a facadas por um colega de trabalho, de 47, durante o expediente, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (5). Os dois tiveram um desentendimento enquanto executavam um serviço e chegaram a ter um conversa com o chefe momentos antes do crime. O suspeito fugiu e ligou para o chefe pedindo perdão pelo que fez.

De acordo com a Polícia Militar, o chefe dos envolvidos contou que os dois estavam trabalhando em uma serralheria na capital mineira. Durante a execução da atividade, eles tiveram um desentendimento por conta do método de serviço utilizado. Por causa disso, o patrão teve uma conversa com eles sobre o comportamento.

Após a situação ter sido resolvida, a vítima perguntou se havia algo mais para ser conversado e foi até um banheiro. Quando ele voltou, foi perseguido pelo colega de trabalho, conforme registrado na ocorrência. O patrão viu que o empregado estava com uma faca e tentou impedir uma nova discussão. No entanto, ele não conseguiu evitar.

O suspeito deu facadas no colega de trabalho e acabou fugindo na sequência.

Socorro

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a comparecer no bairro Jardim Industrial. A vítima foi socorrida pela equipe e manobras de reanimação foram realizadas com o objetivo de salvá-la. Apesar dos esforços, o homem não apresentou melhoras e teve a morte constatada por um médico que integrava a equipe de resgate.

O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte.

‘Perdão’

As autoridades fizeram buscas pelo suspeito, mas sem sucesso. A polícia chegou a ir até a casa dele e questionou familiares sobre o paradeiro. Ninguém soube informar onde ele estava. Durante as diligências, o suspeito ligou para o patrão, por volta das 19h25, pedindo “perdão” pelo que fez e logo desligou.

A faca utilizada no crime, assim como um aparelho celular foram apreendidos e levados para a Delegacia de Plantão de Contagem, local onde a ocorrência foi encerrada.

(*Bhaz)