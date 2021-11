Homem mata casal de idosos e criança de 2 anos em crime bárbaro

Um crime bárbaro chocou os moradores de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. Um casal de idosos de 61 e 64 anos e o bisneto deles, de apenas 2, foram encontrados mortos em uma fazenda, nessa quinta-feira (25). O suspeito do crime, de 39, confessou o triplo homicídio em áudio enviado para uma familiar e foi preso após fugir para Goiás.

De acordo com a Polícia Militar, uma filha dos idosos acionou a polícia, pois ligava para os pais e eles não atendiam as ligações desde a última quarta (24). Assim que os militares chegaram, encontraram a casa totalmente revirada e muito sangue espalhado pelo cômodos.

As três pessoas já estavam mortas. O idoso apresentava perfuração na nuca e costas; a esposa dele tinha cortes de faca por todo o corpo, principalmente na região da genitália; e a criança ferimentos no pescoço. A suspeita é de que o garoto também tenha sido esfaqueado.

A filha dos idosos informou que os pais não tinham divergências com ninguém na região. Próximo do local do crime foram encontrados machado, faca e espingarda.

Fuga

Durante os trabalhos de busca, a PM foi informada que um dos suspeitos do crime havia sofrido acidente de carro e dado entrada na unidade de saúde em Santa Vitória, cidade que fica a 68 km de Gurinhatã.

O homem, segundo informado pelas profissionais do hospital, estava bastante agressivo e não quis permanecer para receber os devidos atendimentos. Depois de algum tempo, ele foi identificado e a polícia conseguiu o endereço de uma tia dele.

A familiar confirmou que o sobrinho dormiu por lá, mas que foi embora para a residência de uma irmã dele na manhã de ontem (25). No celular da tia do suspeito foi encontrado um áudio no qual ele assumia a autoria do triplo homicídio.

Prisão

As buscas continuaram sendo realizadas e o suspeito acabou sendo encontrado pegando carona na cidade de Cachoeira Alta, em Goiás. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Ituiutaba. A motivação do crime não foi informada.

Procurada pelo BHAZ, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia técnica compareceu ao local do crime “para realizar os primeiros levantamentos”. A prisão do suspeito, segundo a instituição, foi “ratificada pela Polícia Civil de Goiás”.

“Mais informações serão repassadas após o auto de prisão em flagrante delito ser remetido à PCMG para as medidas cabíveis”, esclareceu em trecho da nota.

