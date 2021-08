Homem mata casal a tiros para “vingar” mortes de pai e irmão por Covid

Após o tiroteio desta terça, Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, morreu no local. A esposa dele, Marília Silva e Silva, de 37, foi levada para um hospital da cidade, mas também não resistiu. O filho, de 21 anos, levou um tiro na perna e está hospitalizado com traumatismo.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o sobrevivente disse que dois parentes do atirador contraíram Covid-19 e morreram, após terem tido contato com a família dele. Por esse motivo, de acordo com relatos da testemunha, o criminoso se revoltou com a situação, imaginando que a contaminação teria se dado a partir desse encontro. Assim, ele foi ao local e atingiu a tiros a família.

“Esse jovem contou que eles já vinham sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de terem transmitido coronavírus para a família do atirador. Este estaria ali para vingar as mortes [por Covid] do seu pai e irmão”, explica o delegado Felipe Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara.

A Polícia Militar e a Polícia Civil ainda seguem em busca do suspeito. A Polícia Científica foi até o local do crime para a realização de perícias, identificação da vítima e recolhimento do corpo.

O hospital da cidade não informou o estado de saúde do sobrevivente até o momento em que a reportagem publicou esta reportagem.

(*Metrópoles)