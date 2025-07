Homem mata a própria mãe e confessa crime: “Um inferno na minha vida”

Crime aconteceu neste sábado (12/7), em Águas Lindas. O autor, Renan dos Santos Nascimento, 27 anos, foi preso em flagrante

Um homem de 27 anos foi preso após esfaquear a própria mãe em casa, na manhã deste sábado (12/7), no bairro Jardim América III em Águas Lindas (GO). A mulher não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e prendeu em flagrante o autor, identificado como Renan dos Santos Nascimento (foto em destaque). No momento da prisão, Renan confessou o crime e disse que a mãe, Sunamita Angélica dos Santos Cruz, 56 anos, fazia “um inferno” na vida dele.

O autor justificou dizendo ainda que teria sido abusado sexualmente na infância com a conivência da mãe. “Ela vivia incentivando minha mulher a me trair; acobertou o cara que passou a vida abusando de mim, eu passei a vida sendo abusado. Ela estava incentivando os meus filhos a brincar de boneca”, declarou o homicida.

O homem disse que começou a discutir com a mãe no momento em que estava dando banho nos filhos. Eles teriam iniciado uma luta corporal, quando Renan pegou uma faca e atingiu o pescoço da vítima. “Eu estava dando banho nas crianças e ela ficava só brigando comigo. Essa mulher estava fazendo um inferno na minha vida”, declarou.

De acordo com depoimentos de testemunhas, registrados junto à Polícia Civil de Goiás (PCGO), Renan contou o crime aos vizinhos e pediu que eles acionassem a polícia. Quando os militares chegaram à cena do crime, encontraram a mulher caída no chão da sala.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A PCGO investiga o caso.