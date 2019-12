Homem mata a esposa se joga de poste e morre em Minas Gerais

Bel Coelho contou a história em suas redes sociais.

À frente do restaurante Clandestino, a chef Bel Coelho elabora pratos autorais que valorizam ingredientes nativos brasileiros e frequentemente compartilha suas delícias nas redes sociais onde conversa com seu público cativo. As informações são da Vogue.

Mas nessa segunda-feira (23.12) ela surpreendeu seus mais de 100 mil seguidores com uma história inusitada. Com uma foto do raio-X de seu tórax, ela contou que engoliu acidentalmente um de seus fones de ouvido da marca AirPod (produzidos pela Apple). “Feliz natal pra você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa”, escreveu ela.