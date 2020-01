Homem mata a esposa, os três filhos e o cachorro e ‘esconde’ corpos por 15 dias

arrow-options Reprodução Anthony Todd matou a esposa, os três filhos e o cachorro da família

Um caso chocante foi descoberto pela polícia da Flórida, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (15). Um homem foi preso após os agentes encontrarem os corpos de sua mulher, dos três filhos e do cachorro da família na casa em que moravam em Celebration, um bairro da cidade de Orlando construído pela Disney.

Leia também: Mulher relata agressão em restaurante de São Paulo: “Copo jogado no meu rosto”

Segundo informações da ABC, a polícia encontrou o assassino Anthony Todt, que confessou os crimes ao ser preso, ao lado dos corpos da mulher, Megan, dos crianças, que tinham entre quatro e treze anos, e do animal ao cumprir um mandado de prisão contra ele.

A investigação teve início quando familiares registraram uma denúncia de desaparecimento após deixarem de receber notícias de Anthony e do restante da família. Na última conversa, ele teria dito que os filhos e a esposa estavam doentes e não podiam sair de casa.

Em entrevista coletiva, o xerife do condado de Osceola, Russ Gibson, não deu maiores detalhes de como as vítimas foram assassinadas, mas revelou que elas pareciam estar mortas desde o final de dezembro.

“Nós lamentamos toda esta tragédia. É difícil de entender o que leva uma pessoa a cometer tal atrocidade”, afirmou Gibson, ressaltando que apenas o exame de óbito poderá confirmar como o caso se deu.

Ainda de acordo com a publicação, Todt teve que ser encaminhado a um hospital da região após tentar se matar ao ingerir remédios antes da prisão .

Leia também: Guarda de parque morre após ser agredido por pedir para grupo parar de fumar

Até o momento, as investigações apontam que o acusado enfrentava problemas financeiros e estava próximo de ser despejado de casa, com uma dívida que somava mais de R$ 400 mil com credores, entre outros processos. Entretanto, ainda não está claro se isso teria motivado os assassinatos .