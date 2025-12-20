Homem mata a esposa, esquarteja o corpo e enterra no concreto de uma loja 

Karine Braz de Souza, de 30 anos, mãe de duas filhas, estava desaparecida desde agosto. O marido confessou o feminicídio e a ocultação do cadáver. Segundo testemunhas, o casal tinha histórico de conflitos.

Alberto Santana Eugenio, de 39 anos, marido de Karine Braz de Souza, de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira (19) acusado de ter matado a esposa a facadas e escondido o corpo em uma loja em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu em agosto, mas o corpo só foi localizado nesta semana.

Em depoimento na delegacia, Alberto confessou o feminicídio e a ocultação do cadáver. Segundo testemunhas, o casal tinha histórico de conflitos. Karine deixou duas filhas.

Marido tenta enganar a polícia Segundo a Polícia Civil, Alberto fez o registro de desaparecimento de Karine em setembro, alegando não ter contato com a esposa desde 28 de agosto, quando saiu para levar as filhas à aula de jiu-jitsu.