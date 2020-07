Homem manda fabricar máscara de ouro para usar na pandemia

Reprodução Twitter @sebastianarcher Homem usa máscara de ouro (@sebastianarcher)





Em plena pandemia uma homem do interior da Índia mandou fabricar uma máscara de ouro para combater o coronavírus. O morador é cidade de Pimpri-Chinchwad, no distrito indiano de Pune.

A máscara de ouro fabricada para uso em meio à pandemia embora a luxuosa valendo Rs 289.000 (cerca de US $ 3.870), seu proprietário, Shankar Kurade, parece inseguro sobre sua eficácia:

“É uma máscara fina com pequenos orifícios, portanto não há dificuldade em respirar. Não tenho certeza se essa máscara será eficaz.”

O indiano ainda se mostrou predisposto a mandar fabricar para toda família:

“Todos os membros da minha família amam ouro, se eles me pedirem, então eu faria para eles também. Não sei se serei infectado com coronavírus usando uma máscara de ouro ou não, mas seguir todas as regras do governo pode impedir a propagação do vírus. ”

Em sua explicação ,Shankar Kurhade, verbalizou é um grande amante do ouro desde a infância, razão pela qual ele usa anéis desse metal em quase todos os dedos e várias pulseiras e correntes. Declarou ainda que teve a idéia de ter uma máscara desse material depois de ver nas mídias sociais um homem com uma proteção facial feita de prata.