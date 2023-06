Homem leva punição no trabalho, briga e dá três tiros no chefe

Inconformado com uma punição que levou no trabalho, o funcionário de uma cerâmica atirou contra o chefe no fim da tarde desse sábado (3/6). O crime aconteceu no Bairro Jardim Social, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As informações são da Banda B.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o funcionário deu três tiros contra a vítima.

“A princípio, eles tiveram uma discussão dentro da empresa após o funcionário tirar satisfação. No começo da noite, então, fez os três disparos”, explicou o tenente Henrique Duarte, que atendeu a ocorrência. A vítima foi levada ao hospital. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.