Homem leva menina de 15 anos ao hospital e diz que ela morreu após sexo; polícia investiga

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente morreu às 1h20, na Rua Vereador Sônio Célio, no Parque São Luís. Policiais militares foram até à UPA Jardim Casqueiro quando receberam a informação que uma adolescente teria dado entrada na unidade após sofrer agressão física. Porém, no local, os enfermeiros relataram que a jovem não apresentava sinais de violência.

Segundo a polícia, o auxiliar relatou que estava com a jovem dentro do carro e ambos mantinham relação sexual. O homem afirmou ainda que, em determinado momento, ele percebeu que a vítima estava desfalecida, com as mãos contorcidas para trás e os lábios e pele pálidos.