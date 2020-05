Homem joga ex-mulher de escada e esfaqueia a atual namorada da vítima

O casal foi socorrido e levado para a UPA Nordeste. Na luta, o agressor também foi derrubado da escada, mas conseguiu fugir do local

A polícia procura por um homem que invadiu a casa da ex-companheira para agredi-la. Na ocasião, o suspeito também golpeou o atual namorado da moça com seis facadas. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (27), no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O homem entrou na casa em que ela vivia com o companheiro e a jogou do alto de uma escada. Nesse momento, o namorado da vítima entrou em luta corporal com o agressor e foi esfaqueado pelo homem. O jovem, de 21 anos, levou duas facadas no braço, duas no tórax e duas nas costas.

O casal foi socorrido e levado para a UPA Nordeste. Na luta, o agressor também foi derrubado da escada, mas conseguiu fugir do local. Até o momento, a polícia não localizou o suspeito.

A mulher, de 20 anos, contou aos policiais militares que o casal estava separado há dois anos. Eles ficaram juntos também por dois anos. A jovem afirma que não encontrou o criminoso durante o tempo que ficaram separados.

(*Bhaz)