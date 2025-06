Homem investigado por ameaçar mãe e tia com arma é preso em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, cumpriu, na tarde dessa terça-feira (17), mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 41 anos, investigado por proferir graves ameaças contra a própria mãe e uma tia, supostamente portando uma arma de fogo. A prisão foi realizada no bairro Itapoã, em Vila Velha.

A equipe policial se dirigiu à residência do suspeito e o chamou, mas ele se recusou a abrir a porta, sendo necessário o arrombamento para o cumprimento da ordem judicial. Durante as buscas, nenhum item ilícito foi encontrado.

De acordo com as investigações, a tia do suspeito denunciou as ameaças de morte feitas pelo sobrinho, após ter ajudado a irmã a se esconder dele, em razão de episódios anteriores de violência doméstica.

“O investigado chegou a enviar um vídeo segurando uma arma de fogo, no qual dizia que quem estivesse ‘dando guarita’ para a mãe dele iria ‘levar chumbo’. Diante da gravidade das ameaças e do risco às vítimas, representamos pela prisão do acusado, que foi cumprida com sucesso”, informou a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, delegada Carolina Valle Brandão.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.



