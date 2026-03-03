Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu

Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará

Um homem, de 19 anos, foi preso após invadir uma casa e tentar estuprar uma deficiente auditiva em Tejubana, zona rural de Mombaça, no Ceará, na noite desse sábado (28/2).

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o suspeito sai completamente nu da residência da vítima. Veja:

Após o rapaz invadir a casa da mulher, moradores da região perceberam a atividade suspeita, ficaram próximos à residência da vítima e acionaram a polícia.

Em determinado momento, o suspeito fugiu da residência completamente nu, e os vizinhos correm atrás para tentar agredi-lo. A cena da fuga foi captada por câmeras de segurança.

Apesar dos esforços para pegar o criminoso, ele conseguiu escapar.

Após rondas na mesma rua, os policiais militares do Ceará localizaram o suspeito na casa de um familiar e o prenderam em flagrante.

A vítima, testemunhas e o acusado foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu para os procedimentos cabíveis.

