Homem invade casa, dorme na cama de desconhecida e agradece por mensagem

Fora de casa, Caitlin Sullivan teve acesso às imagens das câmeras de segurança

Uma mulher de 22 anos tomou um susto ao receber um alerta no celular sinalizando que havia uma pessoa no quarto dela. Fora de casa, Caitlin Sullivan teve acesso às imagens das câmeras de segurança e viu um homem desconhecido deitado na cama dela.

A jovem, que mora na Escócia, conta que estava na casa de uma amiga por volta das 7h45 do dia 29 de agosto quando recebeu a notificação no telefone. Já que ela mora sozinha com o filho pequeno, foi logo conferir as imagens.

No vídeo, um homem aparece debaixo das cobertas, dormindo na cama que Caitlin divide com o filho. “Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Não sei como ele entrou na minha casa”, disse.

Ela ligou imediatamente para a polícia e se encontrou com os agentes na parte de fora da casa. Os policiais entraram no imóvel e retiraram o desconhecido de lá, mas o homem não foi preso, já foi determinado que não houve crime.

Segundo a imprensa local, ele estava coberto de sangue quando saiu da casa, mas, aparentemente, não fez nada lá dentro além de dormir. Ele ainda deixou alguns rastros de sangue nas paredes e no chão.

Como se não bastasse o susto, Caitlin Sullivan ficou ainda mais surpresa no dia seguinte, quando recebeu uma mensagem do homem no Facebook. O desconhecido pediu desculpas pelo estado em que se encontrava e agradeceu a jovem por deixá-lo “descansar a cabeça” por três horas.

Ele ainda teria dito que esperava encontrar a mulher novamente algum dia. Assustada, ela conta que só voltou para a casa para limpar o sangue e que espera nunca mais entrar lá. Sullivan já começou a procurar outro lugar para morar.

A polícia recomendou que a jovem bloqueasse o homem nas redes sociais, mas ela ainda teme que ele volte a entrar na casa para subir na cama e dormir ao lado dela. “Quem diz que ele não vai voltar? Ele não foi punido, então pode fazer isso de novo”, diz