Homem gosta mais de sexo do que mulher? Terapeutas sexuais derrubam 8 mitos

“Existem tantos mitos por aí”, afirma Laurie Mintz, professora emérita de psicologia da Universidade da Flórida que se concentra na sexualidade humana. E, acrescentou ela, podem “causar muitos danos”.

Então, a seção Well procurou um grupo de terapeutas sexuais e pesquisadores e pediu-lhes que compartilhassem um mito que desejavam que desaparecesse.

Listado abaixo está o que eles disseram, os 8 mitos sexuais:

— Estranhamente, esse mito persiste ao longo da vida — enfatiza Debby Herbenick, diretora do Centro de Promoção da Saúde Sexual da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana e autora de “Sim, seu filho: o que os pais precisam saber sobre os adolescentes de hoje e Sexo”.

Muitos adolescentes pensam que “todo mundo está fazendo isso”, destacou Debby, o que os leva a mergulhar no sexo para o qual simplesmente não estão preparados. Esse mito também pode fazer com que as pessoas mais velhas em relacionamentos de longo prazo se sintam péssimas — como se fossem as únicas em um chamado período de seca, quando podem simplesmente estar experimentando o fluxo e refluxo natural do desejo.

— É bastante comum descobrir que cerca de uma em cada três pessoas não teve relações sexuais no ano anterior — afirma Debby, se referindo a vários inquéritos representativos a nível nacional. Ela também aponta pesquisas nas quais trabalhou, mostrando que a atividade sexual diminuiu nos últimos anos por razões que não são totalmente compreendidas (os investigadores levantaram a hipótese de que o declínio tem a ver com fatores como o aumento do sexting e da pornografia online, bem como a diminuição do consumo de álcool entre os jovens).

— Isso pode ajudar a normalizar esses períodos de pouco ou nenhum parceiro sexual. Dito isto, para quem procura alguma longevidade na vida sexual do parceiro, é importante pensar no sexo de uma forma holística — explica a diretora. Acrescentando ainda que isso significa cuidar de sua saúde física e mental, “e conversar sobre seus sentimentos com seu parceiro para manter um senso de intimidade e conexão”.

Mito 2: Sexo significa penetração

Os terapeutas sexuais muitas vezes lamentam que as pessoas sejam apanhadas em certos “roteiros sexuais” ou na ideia de que o sexo deve acontecer de uma maneira particular – normalmente, um pouco de preliminares que levam à relação sexual.

Mas “precisamos ir além da definição de sexo por um único comportamento”, lembra Ian Kerner, terapeuta sexual e autor de “She Comes First”. Ele observou que este tipo de pensamento estreito contribuiu para a lacuna de prazer de longa data entre homens e mulheres em encontros heterossexuais. Por exemplo, um estudo descobriu que 75% dos homens heterossexuais disseram ter orgasmo sempre que tiveram relações sexuais no último mês, em comparação com 33% das mulheres heterossexuais.

Uma pesquisa descobriu que 18% das mulheres tiveram orgasmo apenas com a penetração, enquanto 37% disseram que também precisavam de estimulação do clitóris para ter orgasmo durante a relação sexual. Em vez de correr para a relação sexual, o foco deveria estar na “exterior”, pontua Kerner, que é um termo genérico para qualquer atividade sexual que não envolva penetração:

— Se você olhar para a maioria dos filmes convencionais, a imagem é de mulheres tendo orgasmos rápidos e fabulosos com a penetração, e as preliminares são apenas o caminho para esse evento principal. Isso é, na verdade, cientificamente, muito prejudicial e falso.

Ao pesquisar milhares de mulheres para seu livro “Becoming Cliterate”, Laurie descobriu que a porcentagem de mulheres que disseram ter orgasmo apenas com a penetração era de 4% ou menos.

Igualar sexo com penetração também deixa de fora as pessoas que fazem sexo de outras maneiras. Por exemplo, Joe Kort, um terapeuta sexual, cunhou o termo “lados” para descrever homens gays que não fazem sexo anal. Lexx Brown-James, terapeuta sexual, disse que essa visão também ignora as pessoas com certas deficiências, bem como aquelas que simplesmente não gostam de penetração. Muitas pessoas encontram maior satisfação sexual em coisas como sexo oral ou “mesmo apenas contato corporal”, destaca a professora.

Mito 3: As vaginas não deveriam precisar de lubrificante extra

As mulheres na pós-menopausa às vezes descrevem a dor que sentem durante o sexo com penetração como uma sensação de “lixa” ou “facas”. “Mas embora a secura vaginal afecte mais as mulheres mais velhas, pode acontecer em qualquer momento da vida”, lembra Debby, o que tem implicações na vida sexual das mulheres.

Estima-se que 17% das mulheres entre 18 e 50 anos relatam secura vaginal durante o sexo, enquanto mais de 50% a experimentam após a menopausa. Ela observou que também é mais comum durante a amamentação ou durante a perimenopausa, e que certos medicamentos, incluindo algumas formas de controle de natalidade, podem diminuir a lubrificação.