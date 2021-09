Homem gasta R$ 2.800 com outdoor escrito “me contratem”, mas segue desempregado

Pop Culture Shock / Caters News Agency “Por favor me contratem”, diz o cartaz

Chris Harkin, de 24 anos, se formou na universidade em 2019 e desde então está na caça por empregos. Após tentar em mais de 300 estabelecimentos, decidiu inovar e investiu 400 libras (R$ 2.855) em um outdoor escrito “Por favor, me contratem”, e suas habilidades.

Apesar de inovadora, a ideia não surtiu efeito até o momento e Chris segue sem emprego.

Sobre o outdoor colocado numa avenida na Irlanda do Norte, Chris disse ao jornal The Mirror: “Eu encomendei o outdoor no final de junho depois de procurar emprego por quase dois anos. Eu estava me sentindo frustrado e decidi que poderia fazer um vídeo para o meu canal no YouTube e criar uma versão maior do meu currículo e fazer uma declaração sobre a dificuldade do mercado de trabalho atual, conseguindo o outdoor.”

“Se você chegar a um ponto em que também está desesperado para expandir sua busca para encontrar trabalho, pode ser um último recurso razoável”, acrescenta.